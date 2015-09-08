Акции АТР торговались разнонаправленно на слабой статистике

Сегодняшняя статистика показала, что экспорт из Китая в августе снизился меньше, чем ожидалось: на 5,5% вместо спрогнозированных 6,0%. Однако объем импорта замедлился сильнее прогнозов: на 13,8% вместо 8,2%. Падение импорта указывает на слабость экономики, особенно в сочетании со вчерашними данными о рекордном по объему таянии валютных резервов страны. 70% специалистов, опрошенных Reuters, ожидают дальнейшего сокращения процентной ставки китайского регулятора в целях противодействия оттоку капиталов.

Напомним, вчерашний отчет Народного Банка Китая показал, что валютные резервы сократились в августе на рекордные 94 млрд долларов, однако, к примеру, стратеги Nomura считают, что эта цифра занижена и реально запасы сократились на $129 млрд.

Не самая оптимистичная статистика вышла и в Японии: ВВП сократился во II квартале на 1,2% в годовом выражении, потребительские расходы снизились на 0,7%.

Сегодня азиатские рынки отыгрывают вышедшую статистику.

Shanghai Composite в начале сессии снижался, но под конец торгов резко вырос. В итоге индекс оказался в плюсе на 2,93% по итогам дня. На графике движения индекса Шанхайской биржи разыгрался стандартный для последнего времени сценарий: резкий рост в последний час торгов. Аналитики подозревают, что и сегодня в ситуацию вмешался регулятор.

Hang Seng прибавил 3,22%. Он следовал за своим шанхайским коллегой, а кроме того, акции Glencore, торгующиеся в Гонконге, подлетели на 2% после объявления плана реструктуризации торгового гиганта.

Nikkei потерял 2,4%. Японский индикатор снизился под влиянием статистики из Китая. Брокерский дом Nomura Holdings потерял более 3% после того, как аналитический отдел Barclays снизил его рейтинг с «выше рынка» до «на уровне рынка».

Экспортеры снижали капитализацию в результате укрепления иены против доллара. Sony просела на 2,5%; Canon и Toyota Motor потеряли 0,9% и 0,1% соответственно.

Toshiba добавила ко вчерашнему спаду 2,5% после информации о чистом убытке в 37,8 млрд иен за прошлый финансовый год. Несмотря на это, аналитики надеются, что сейчас, когда все скандалы и потери позади, Toshiba находится на пути к выздоровлению.

S&P/ASX 200 прибавил 1,69%. Австралийский индекс отлично себя показал на фоне многих других азиатских бирж, и причиной этому были в основном успехи банковского и ресурсного секторов.

Несмотря на всеобщее падение цен на нефть, среди лидеров сегодняшнего дня были в том числе и нефтяные компании. Настроения инвесторов выросли после информации о покупке Woodside Petroleum своего конкурента, Oil Search, за 8 млрд долларов. Акции Oil Search подскочили на этих новостях на 15,2%.

BHP Billiton выросла на 1,5%; ее ближайший конкурент, Rio Tinto, прибавила 2,3% на новостях о восстановлении цены на базовые металлы.

Australia and New Zealand Banking вырос на 1,4%, остальные крупнейшие банки Австралии тоже увеличили свою капитализацию.

Kospi потерял 0,6%. Южнокорейский индекс в начале сессии рос, однако к концу торгового дня растерял все свои достижения. Корейская вона упала до пятилетнего минимума, и на этом фоне сначала выросли экспортеры: Hyundai Motor прибавил 2%, Samsung Electronics вырола на 1,2%.

Однако индекс утянули вниз фармацевты: соответствующий подындекс упал на целых 6%.