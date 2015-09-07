Календарь макростатистики и анонс важных событий на неделю 7 — 12 сентября

Наступившая неделя ознаменуется для глобальных инвесторов главным образом сообщениями из Великобритании. Здесь будет принято решение о процентной ставке, опубликуют данные по промпроизводству и сальдо торгового баланса. Нельзя забывать еще и о том, что это будет последняя неделя перед заветным заседанием ФРС, от которого до сих пор непонятно чего ждать. Шансы на первый подъем процентной ставки американского регулятора снижаются с каждым днем, однако от нулевых далеки (сейчас они удерживаются примерно на уровне 30%). Поэтому любая цифра, характеризующая экономику США, будет удерживать инвесторов в тонусе.



В понедельник, 7 сентября, в Азии было относительно спокойно. На заявлениях китайских властей о том, что масштабный кризис в Поднебесной подходит к концу, рынки слегка успокоились (но фондовая сессия все равно завершилась в красной зоне).

В Европе основной ньюсмейкер сегодня — Германия. Здесь вышла статистика по объему промышленного производства. Промпроизводство продемонстрировало самый быстрый рост с начала 2015 года, но все равно не дотянуло до прогнозного показателя (0,7% против 1%).

В США и Канаде биржи сегодня закрыты: за океаном празднуют День Труда.

Во вторник, 8 сентября, крупный блок статистики выйдет в Японии. Здесь опубликуют данные о ВВП во втором квартале и баланс счета текущих операций. Затем внимание инвесторов переместится на Китай. У инвесторов будет богатая возможность оценить, будет ли согласовываться неумолимая статистика по объемам экспорта, импорта и сальдо торгового баланса с обнадеживающей риторикой китайского руководства.

В Германии и Франции тоже ждут публикации объемов экспорта, импорта и сальдо торгового баланса. Эти данные покажут, как движутся темпы восстановления экономики еврозоны.

По еврозоне будет опубликован ВВП за второй квартал.

Публикация ВВП в квартальном выражении ожидается и в России. Прогнозы неутешительные: экономика предполжожительно сократилась на 4,5%.

В США под конец торговой сессии с речью выступит член FOMC, Нараяна Кочерлакота.

В среду, 9 сентября, в Азии выйдет немного важных статистических данных. Из заслуживающих внимания международных инвесторов можно упомянуть разве что объем заказов в секторе машиностроения в Японии.

В Европе интересных данных выйдет больше: например, в Великобритании ждут сразу нескольких важных цифр. Это объем промпроизводства за июль, объем производства в обрабатывающей промышленности и сальдо торгового баланса за июль. Британская статистика в последнее время притягивает внимание инвесторов, поскольку теоретически может пролить свет на срок повышения ставки Банка Англии.

Наконец-то начнется активная неделя в США. Во-первых, здесь опубликуют обширный блок статистики по ипотеке. Как всегда по средам, 9 сентября будет опубликована информация о недельных запасах сырой нефти по данным API (Американского института нефти).

Четверг, 10 сентября, будет довольно насыщенным с точки зрения интересных событий и статистики. Резервный Банк Новой Зеландии огласит решение по процентной ставке, а глава регулятора, Грэм Уилер, прочитает доклад о денежно-кредитной политике РБНЗ.

В Австралии ждут данных об изменении уровня занятости, о доле экономически активного населения и об уровне безработицы.

В Китае будет опубликован ИПЦ за август.

Второй день подряд в фокусе внимания будет оставаться Великобритания: из протокола заседания Комитета по денежно-кредитной политике станет понятен расклад голосов руководства Банка Англии в голосовании о текущей ставке. Станет известен общий объем программы QE и будет оглашено решение по процентной ставке в сентябре. На фоне всеобщих ожиданий ужесточения монетарной политики британского регулятора это будет, пожалуй, одним из важнейших событий недели.

После насыщенных британских отчетов инвесторы переместят внимание в США, где ввйдет статистика по безработице (в частности, число первичных заявок на получения пособия). В преддверии следующей недели, когда ожидается заседание ФРС, эта статистика, скорее всего, вызовет волну нервозности на рынках. По крайней мере, количество первичных заявок будет очень ожидаемой цифрой дня.

Как обычно по четвергам, выйдет статистика по недельным запасам сырой нефти, бензина и дистиллятов в США.

И, наконец, пятница, 11 сентября принесет целый шквал важных данных в Европе и США. В Азиатско-Тихоокеанском регионе обратить внимание стоит на индекс деловой активности в производственном секторе (PMI) в Новой Зеландии.

Затем, в самом начале европейской сессии, выйдет ИПЦ Германии, который просигнализирует в первую очередь о том, справляется ли со своей задачей программа QE, запущенная полгода назад ЕЦБ. Напомним, одной из главных задач европейского регулятора был разгон инфляции ближе к целевым уровням.

Помимо ИПЦ, в Германии будет опубликован и индекс оптовых цен.

Индекс потребительских цен выйдет и в Испании.

Италия порадует (или не порадует) объемом промышленного производства.

Российский Центробанк огласит решение по процентной ставке.

Интересный день в Европе закончится и передаст эстафету за океан. В США в пятницу выйдет индекс цен производителей (PPI), индексы ожиданий и настроения потребителей от Мичиганского университета за сентябрь.

В субботу, 12 сентября, состоится заседание Еврогруппы, на котором обсудят текущие вопросы.

И, наконец, 13 сентября, в воскресенье, по своей замечательной традиции, власти Китая в очередной раз приведут рынки в тонус публикацией отчетов по инвестициям в основной капитал и объему промпроизводства за август. Обе цифры очень важны и вполне способны задать рынку импульс на всё начало недели.