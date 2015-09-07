Курс рубля растет, несмотря на падение цен на нефть. Рынки ждут важных новостей

Неделя началась снижением курса рубля к доллару и евро, но затем рубль начал набирать обороты, о чем свидетельствуют данные торгов. Рубль в начале торгов терял свои позиции на фоне негативного движения нефтяных котировок, однако уже к 12:47 мск пара USD/RUB торговалась на уровне 68,257 (-0,29%), а EUR/RUB — на уровне 76,185 (-0,25%). Нефть к этому времени упала в цене примерно на 1% и продолжает дешеветь.

После выхода американских данных о запасах нефти цены на сырье вновь пошли вниз — тогда стало известно, что за последнюю неделю августа запасы нефтесырья выросли в США на 4,7 млн баррелей, и это стало максимальным ростом с апреля 2015 года. Кроме того, мировые рынки все ближе подходят к самому ожидаемому событию месяца — к заседанию ФРС, которое состоится 16-17 сентября. В пятницу, кстати, были последние отчеты по рынку труда США (за прошлый месяц), по которым рынки могли судить о готовности регулятора поднять ставку.

«Вероятность того, что ставка будет повышена, поднялась, согласно фьючерсам федеральных фондов, с 26% до 30%, – говорят аналитики ВТБ24. – Нервы заиграли, как только было сообщено, что уровень безработицы в США опустился до 5,1% – это самый низкий уровень с апреля 2008 года. При этом число новых рабочих мест в американской экономике было меньше, чем ожидалось , но были пересмотрены в сторону повышения данные за июнь и июль. В тот же день управляющий ФРС Джеффри Лакер заявил, что пора заканчивать эру рекордно низких ставок в США».

С другой стороны, уменьшить вероятность сентябрьского подъема ставок ФРС могут неожиданные новости из Китая, которые периодически пугают рынки. «Опасения экономического замедления нивелируют заявления банка Китая о том, что риски свободного падения акций устранены. Возможно, ФРС ввиду общих проблем в мире сейчас и воздержится от повышения ставки, однако пока emerging markets испытывают давление», – добавляют эксперты ВТБ24.

К слову, на этой неделе - 11 сентября - состоится очередное заседание Банка России, где также будет рассматриваться вопрос в отношении денежно-кредитной политики и процентной ставки. Многие аналитики уверены, что российский регулятор возьмет паузу и пока не станет снижать ставку, потому что рубль сейчас заметно упал, а инфляционные ставки, наоборот, растут. Отрицательно также могут сказаться на курсе рубля предстоящие в этом месяце выплаты по внешнему долгу (около $17 млрд).



