Цены на нефть упали на глобальной неопределенности

Нефтяные цены снизились в понедельник. К 11.20 мск Brent c поставкой в октябре подешевела до $49,10 за баррель, фьючерсы на WTI стоят $45,62. Снижение цены связано с укреплением доллара, переизбытком предложения на рынках, тусклыми данными с рынка труда США. Слегка поддержать цену помог отскок в цене китайских акций, однако мы все равно наблюдаем падение цен на нефть эталонных марок более чем на 1%.

Цена на нефть в последние недели показывала акробатические кульбиты из-за турбулентности на мировых фондовых рынках. Неприятным сюрпризом стало и увеличение запасов нефти в США на 4,7 млн баррелей, хотя ожидалось снижение. Неопределенность относительно процентной ставки США давит на все рынки, и на нефтяной в том числе.

Сегодня вероятность увеличения процентной ставки в сентябре составляет порядка 20%, по словам ведущих экспертов рынка.