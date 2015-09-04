Доллар на момент укрепился, хотя отчеты не совпали с прогнозами

Работодатели добавили 173 тыс. рабочих мест в августе (при прогнозе в 220 тыс.), а уровень безработицы снизился до 5,1% (прогноз - 5,2%) - до того уровня, который Федеральная резервная система считает уровнем «полной занятости». Министерство труда США сообщило сегодня, что средняя почасовая оплата также увеличилась по сравнению с предыдущими месяцами — в августе зарплата выросла на 0,3%. Уровень безработицы является теперь является самым низким с апреля 2008 года.

Стабильный найм указывает на то, что работодатели оптимистично смотрят на перспективы спроса в Америке, хотя и не отрицают ухудшение проблем в странах с развивающейся экономикой. Политики ФРС, которые через две недели соберутся на очередное заседание, имеют веские доказательства об улучшении на рынке труда, несмотря на недавние беспорядки на мировых рынках. Регуляторы также скоро прекратят все споры о сроках увеличения процентной ставки. "Рынок труда явно улучшается", - говорит Джим О'Салливан, экономист в Valhalla в Нью-Йорке.

Приросту рабочих мест в августе помогли скачки найма в органах местного самоуправления, в основном в сфере образования, здравоохранения и в гостиничном секторе. В среднем экономисты прогнозировали увеличение числа занятых в несельскохозяйственном секторе на 220 тыс., хотя по факту мы увидели показатель только на уровне 173 тыс. Однако, одновременно с этим был пересмотрен показатель июля — вместо 215 тыс. экономисты отметили изменение числа занятых на 245 тыс.

Доля экономически активного населения осталась на уровне 62,6%. Средняя продолжительность рабочей недели для всех работников увеличилась на шесть минут - до 34,6 часов, сказано также в докладе Министерства труда.

После выхода отчетов доллар резко укрепился к евро: пара EUR/USD к 15:32 упала до отметки 1,1093 с уровня 1,1150. Затем, к 15:55 пара уже торговалась в плюсе - на отметке 1,1142 (+0,17%). Фьючерсы на американские фондовые индексы падают после публикации неоднозначной статистики с рынка труда. Так, фьючерс на индекс S&P 500 снижался на 0,76%, на Nasdaq - на 0,79%, на Dow Jones - на 0,86.

