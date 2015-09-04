Рост индексов Европы в четверг поддержали заявления главы ЕЦБ

На вчерашних торгах европейские фондовые индексы продемонстрировали движение вверх, закрывшись в плюсе. Рынок поддержали заявления Марио Драги после очередного заседания ЕЦБ. Драги сказал, что готов всеми силами поддерживать экономику еврозоны.

Так, по итогам торгов сводный индекс Stoxx Europe 600 подрос на 2,37%, британский FTSE 100 вырос на 1,82%, французский CAC 40 - на 2,17%, немецкий DAX - на 2,68%, греческий ASE — на 3,61%.

Все внимание вчера было приковано к итогам заседания ЕЦБ. Центробанк решил оставить неизменным значение базовой процентной ставки на уровне 0,05%, а также не стал менять ставки по депозитам и маржинальным кредитам. Регулятор также решил изменить условия программы QE, увеличив долю бумаг из одного выпуска, которую может приобретать ЦБ, с 25% до 33%. "Драги делает все возможное, чтобы убедить инвесторов в готовности ЕЦБ к решительным мерам, и вполне вероятно, что QE останется в силе в ближайшие годы", - считает трейдер Luzerner Kantonalbank Бенно Галликер.

По последним отчетам стало известно, что розничные продажи в еврозоне в июле поднялись на 0,4% в месячном выражении, а в годовом — подскочили на 2,7%, тогда как эксперты ожидали только 2%. Сводный индекс менеджеров закупок (PMI) 19 стран еврозоны в августе поднялся до 54,3 пункта (предварительная оценка была на уровне 54,1).

Рост вчера показали все 19 отраслевых групп индекса Stoxx 600. В лидерах роста были акции горнодобывающих компаний: бумаги Glencore и Anglo American подскочили в цене более чем на 6%. Акции итальянского банка UniCredit SpA подорожали на 3,4%, когда прошел слух о планах компании сократить до 10 тыс. сотрудников. Акции EasyJet выросли на 5,4%, когда британский лоукостер улучшил прогнозы по выручке и прибыли по итогам года. Бумаги другого авиаперевозчика - Air France-KLM Group — подорожали на 7,2% на слухах о том, что фирма хочет создать бюджетную авиакомпанию для полетов на дальние расстояния. Бумаги Syngenta AG подорожали на 3,5%, когда швейцарская компания объявила о планах продать подразделение семян овощных культур и запустить программу выкупа акций.