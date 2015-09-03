ЕЦБ оставил ставку неизменной, как и ожидали аналитики

Сегодня, на очередном своем заседании Европейский центральный банк принял решение оставить неизменным значение базовой процентной ставки по кредитам - на уровне 0,05%. Практически все экономисты прогнозировали именно такое решение, поэтому рынок не должен как-то резко отреагировать на эту новость.

Кроме того, ставка по депозитам также осталась на уровне -0,2%. По мнению участников рынка, ЕЦБ также не станет менять ставки и на следующем, октябрьском заседании.

Сегодня еще состоится пресс-конференция главы банка Марио Драги — в 15:30 мск, от которой можно ожидать более интересных сигналов для рынков.