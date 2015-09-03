Региональный обзор "Бежевая книга" показал, что американская экономика выросла в июле-августе

Экономическая активность в большинстве федеральных округов США выросла в период с июля по середину августа, о чем сообщается в региональном обзоре ФРС, который из-за цвета обложки называют Beige Book ("Бежевая книга"). Кроме того, в некоторых округах замечена тенденция к повышению зарплат.

Таким образом, темпы роста экономической активности в шести округах из 12 были "сдержанными", а в Нью-Йорке, Атланте, Филадельфии, Канзас-Сити и Далласе активность выросла "умеренными" темпами. Почти во всех округах отмечены позитивные результаты в перерабатывающей промышленности, вырос спрос на нефинансовые услуги, особо в транспортном секторе.

В банковской сфере позитив отмечается как в росте объемов потребительского кредитования, так и в кредитовании компаний. Кроме того, постепенно укрепляется кредитоспособность физических и юридических лиц.

Продажи домов на вторичном рынке выросли почти везде по стране, хотя цены на недвижимость продолжают расти. Активность в строительстве коммерческой недвижимости оказалась смешанной.

Обзор «Бежевая книга» формируется на основе отчетов двенадцати Федеральных резервных банков регионов США и публикуется обычно за две недели до очередного заседания ФРС.

