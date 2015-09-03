Доллар вырос вслед за Уолл-стрит, евро и иена скользнули вниз

Сегодня во время американской сессии доллар резко вырастал против евро, фунта и иены: глобальные инвесторы осторожно возвращаются в акции. Это значит, что спрос на валюты-убежища снижался. К концу сессии на Уолл-стрит индекс доллара достигал отметки 96,06. Во время азиатских торгов индекс снизился до 95,92 пунктов, но по-прежнему остается в плюсе относительно вчерашнего дня.

Сейчас, к 9.09 мск, EURUSD торгуется на отметке 1,1232. Единая валюта нервничает и удерживается в узком диапазоне в преддверии решения ЕЦБ о монетарной политике. USDJPY выросла на 0,08% до отметки в 120,42. GBPUSD падает на 0,08% до уровня 1,5288. К своим сырьевым коллегам — киви и осси — американец вырос на фоне глобального спада цен на биржевые товары.

В последние дни доллар ведет себя нестабильно. В значительной степени он находится под влиянием китайских экономических данных и дикой волатильности мировых фондовых рынков.



В то же время замедление китайской экономики и забота о глобальном росте побуждает инвесторов уменьшить ставки в иену и евро.

Данные, опубликованные Комиссией по торговле товарными фьючерсами свидетельствуют о том, что carry trade (торговля, связанная с продажей низкодоходных валют для покупки высокодоходных, но рискованных) прошла свой пик. Это означает, что исчезает крепкое плечо поддержки иены и евро, которые в основном и использовались в такой торговле.

Сегодня фокус финансовых и фондовых рынков перемещается из Китая (чьи биржи закрыты до понедельника) на встречу политиков европейского центробанка. Аналитики ожидают голубиной риторики и считают, что возможно дальнейшее смягчение монетарной политики.