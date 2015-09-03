Индексы Старого Света выросли в среду

Вчера по итогам волатильной сессии выросли главные европейские фондовые индексы. Инвесторы по-прежнему осторожны в ожидании потенциального роста процентных ставок в США. Участники рынка ждут еще и выступления главы ЕЦБ, Марио Драги: сегодня он проведет пресс-конференцию после завершения очередного заседания европейского регулятора.

Stoxx Europe 600 вырос на 0,27%. FTSE 100 прибавил 0,41%; DAX — 0,32%; CAC 40 — 0,3%. Эксперты не строят иллюзий по поводу этого небольшого роста. Многие из них говорят, что после сильного падения накануне и на фоне глобальной высокой фондовой волатильности очевидно было ожидать отскока наверх.

Что касается отдельных компаний и секторов, подорожали вчера акции фармацевтических компаний. К примеру, GlaxoSmithKline выросла на 2,3%. Банки увеличили свою капитализацию: BNP Paribas SA прибавил 0,5%; Sanpaolo SpA вырос на 2,5%.

Продолжение нефтяного спада влияет на энергетический сектор. BP Plc подешевела на 1,2%; Royal Dutch Shell потеряла 0,3% капитализации.