Китайский PMI для промышленности упал до трехлетнего минимума

Статистика из Китая давно уже не радует инвесторов. Сегодня стало известно, что деловая активность в перерабатывающей промышленности падает самыми высокими за последние годы — об этом свидетельствуют два опубликованных индекса менеджеров закупок. Так, индекс Национального бюро статистики ушел ниже стабильного уровня и составил по итогам августа минимальные за три последних года 49,7 пункта против 50 пунктов в июле. Впрочем, этот показатель совпал с прогнозами экономистов.

Другой аналогичный индекс от Caixin/Markit показал по итогам августа 47,3 пункта, хотя предварительное значение было 47,1 пункта - именно этот показатель стал поводом для недавнего обвала на фондовых рынках. В июле индекс был на отметке 47,8 пункта.

Упал также индекс Национального бюро статистики для непроизводственного сектора - до 53,4 с 53,9 пункта в июле.

Как и ожидалось, плохие данные вызвали сегодня новое падение на фондовом рынке Китая, потому что его участники обеспокоены перспективой дальнейшего замедления темпов роста экономики КНР. Индекс Shanghai Composite к 9:50 мск упал уже на 1,1%, хотя было заметно, что в последние 15 минут акции очень сильно поддержали — возможно, это вновь были покупки брокеров, которых центробанк обязал выкупать местные акции в большем объеме.