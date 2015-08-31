Календарь на 31 августа — 4 сентября: макростатистика и важные события

Сегодня, в последний день лета, в Японии вышла важная статистика по объему промышленного производства на июль. Цифра не обрадовала инвесторов: промпроизводство снизилось на 0,6%, при том, что прогнозы предполагали рост на 0,1%. Ниже прогнозов оказался и объем строительства новых домов в июле: он вырос на 7,4%, ожидали роста на 11%.

В Германии объем розничных продаж в июле вырос сильнее, чем ожидалось: на 1,4% вместо 1%. Итальянские розничные продажи снизились на 0,3%, хотя прогнозировался рост на 0,1%. А вот ИПЦ в Италии вырос на 0,2% вместо 0,1%, точно так же, как и в целом по еврозоне. Это дает повод надеяться на то, что инфляция в Старом Свете потихоньку разгоняется. В Великобритании сегодня выходной, рынки закрыты.

В США сегодня ожидается выход индекса деловой активности в Чикаго.

Во вторник, 1 сентября, в Азии выйдет большое количество статистики. Самые интересные цифры здесь — PMI в производственном и непроизводственном секторах Китая. Инвесторы напряженно ждут, действительно ли вторая по величине мировая экономика останавливается в своем развитии. Еще одно важное событие вторника в Азиатско-Тихоокеанском регионе — публикация решения Резервного Банка Австралии по процентной ставке.

Тем, кто интересуется событиями на российском рынке, наверняка будет интересна публикация PMI за август.

«Парад PMI” ожидается во вторник и в еврозоне. PMI в производственном секторе за август опубликуют во Франции, Великобритании, Италии, Германии и по еврозоне в целом. Еще в Германии ждут выхода статистики по рынку труда (изменение количества безработных и уровень безработицы в августе), а в Италии — ВВП за II квартал.

За океаном тоже будет интересно: здесь всё те же цифры PMI в производственном секторе в Канаде и США. Канада опубликует и данные по ВВП за II квартал.

В среду, 2 сентября, в Австралии будет опубликована цифра по ВВП за II квартал. Ожидается, что в годовом выражении экономика Зеленого континента выросла на 2,2%.

Затем внимание инвесторов переместится в Европу. В Великобритании выйдет индекс деловой активности в строительном секторе за август. По еврозоне в целом опубликуют индекс цен производителей за июль. Ожидается, что индекс снизился в годовом выражении на 2,1%. Если снижение окажется меньше, это будет свидетельствовать об улучшении ситуации с инфляцией.

В США выпустят большой блок статистики по ипотечному кредитованию, но рынки с нетерпением ждут другую цифру: изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе от GDP. От публикации этого важного показателя рынка труда может зависеть решение ФРС о сроке и темпах подъема ставок: официальные лица американского регулятора неоднократно высказывались, что именно ситуация с занятостью — один из главных определяющих факторов их решения. Еще один важный релиз среды — запасы сырой нефти и дистиллятов в США. Эта информация важна для нефтяных трейдеров.

В четверг, 3 сентября, выходной в Китае. В Австралии выпустят цифры по объемам экспорта и импорта, а также статистику по розничным продажам.

PMI — в сфере услуг и композитный — выйдет в России, Италии, Франции, Германии, Великобритании и по еврозоне в целом. Интерпретация этих данных позволит сделать выводы об общем состоянии европейской экономики. ЕЦБ объявит свое решение по процентной ставке, Марио Драги проведет пресс-конференцию, на которой отчитается об успешности проводимой центробанком программы QE и расскажет о ближайших перспективах евро.

В США тоже опубликуют ряд PMI: в секторе услуг, в непроизводственной сфере и композитный.

Канада покажет объемы своего экспорта, импорта и сальдо торгового баланса.

Пятница, 4 сентября, будет очень насыщенной практически на всех рынках. Отдыхать будет только Китай, где продолжат праздновать День Победы.

День начнется с выступления в США члена FOMC, Нараяны Кочерлакоты. Ажиотаж среди инвесторов растет: все ждут намеков на сроки повышения процентной ставки регулятора, поэтому речь привлечет много внимания.

В Старом Свете ждут публикации ВВП еврозоны за 2 квартал.

В США выйдет большой блок статистики по рынку труда: цифры по средней почасовой заработной плате, по средней продолжительности рабочей недели, количество служащих в госсекторе, в обрабатывающей промышленности. Важная официальная статистика — изменение числа занятых в несельскохозяйственном секторе и уровень безработицы за август.

В России опубликуют ИПЦ.



