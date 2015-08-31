Чиновники ФРС по-прежнему ничего не обещают

Нынешняя встреча сильных мира сего в американском Джексон-Хоул проходила на фоне недели головокружительной финансовой турбулентности.

Падение цен на нефть и усиление доллара может еще долго задерживать инфляцию, однако члены FOMC выражают надежду на то, что инфляция начнет медленно двигаться к целевому уровню в 2%. Стэнли Фишер, вице-президент ФРС, сказал в субботу: «Есть веская причина полагать, что инфляция будет расти по мере того, как рассеиваются причины, сдерживающие ее». Однако Фишер демонстративно не стал направлять рынкам сигнал о том, поднимет ли ФРС ставку на своем следующем заседаниии: «Я не стану — да и не смог бы — говорить вам о том, какое решение ФРС будет принято 17 сентября».

В этом году на симпозиуме не появилась Джанет Йеллен. Есть мнение, что она просто не хотела «светиться на публике» и отвечать на каверзные вопросы журналистов. Однако понятно, что ближайшие две недели она будет пристально следить за рынками, интерпретировать макростатистику.

Ранее на этой неделе, после двух дней резкого спада фондового рынка, руководитель ФРБ Нью-Йорка, Уильям Дадли, четко заявил, что в сентябре повышения ставки не будет. В Джексон-Хоул настроения были уже менее паническими: участники конференции были успокоены отскоком рынка и относительно адекватным его функционированием во время спазма волатильности.

Риск для ФРС некоторые критики усматривают в том, что она слишком долго ждет, и в экономике надувается пузырь. Цены на акции и облигации уже могут быть искажены, и в будущем это может привести к нестабильности на рынке.

Рост ставки принесет за собой еще и валютный риск. Если ФРС повысит ставки, а другие крупные страны продолжат смягчать свою монетарную политику, то доллар, скорее всего, продолжит расти. Это ударит по американскому экспорту и надавит на инфляцию, а, напомним, ФРС упорно хочет довести ее до целевого уровня в 2%.

Фишер обратил внимание рынков еще и на то, что «весь путь процентной ставки имеет большее значение, чем конкретное время ее первого увеличения».

Тем временем, Марк Карни, управляющий Банка Англии, дал понять, что придерживается своего плана повышения процентной ставки в ближайшие месяцы — возможно, уже в начале 2016 года.