Японский биржевой игрок CIS, заявил, что ему удалось заработать $34 млн в черный понедельник 24 августа

Японский биржевой игрок , известный в соцсетях только под ником CIS, заявил, что ему удалось заработать $34 млн, избрав правильную стратегию в «черный понедельник», 24 августа.





CIS пошел против господствовавших на рынке тенденций и угадал, когда падение достигнет дна, пишет Bloomberg. Агентство ссылается на twitter трейдера, в котором он шаг за шагом описывал свои действия 40 тысячам подписчиков.





По словам CIS, он удачно сыграл на падении японского индекса Nikkei, заработав 13 миллионов долларов, но не прекратил торговлю, а дождался открытия американских рынков и момента, когда они опустятся до минимума. Это позволило ему заработать еще в два раза большую сумму.





О себе 36-летний биржевой игрок отказался рассказывать, сославшись на то, что опасается ограбления или вымогательства. В прошлом году журнал Bloomberg Markets посвятил CIS большой материал, в котором трейдер рассказал, что работает из съемной квартиры и за 10 лет заработал примерно 150 миллионов долларов. Свои утверждения он подкрепил налоговыми декларациями и отчетностью о торговой деятельности.





В одном из документов говорилось, что в 2013 году CIS торговал японскими бумагами на сумму 116,5 миллиона долларов по текущему курсу, что составляло 0,5% от объема операций, совершенных в том году частными трейдерами на Токийской фондовой бирже. В своем twitter он пишет что сейчас торгует акциями на сумму примерно 166 миллионов.





Bloomberg отмечает, что CIS завоевал культовый статус среди частных японских биржевых спекулянтов благодаря постам в интернет-форумах, которые он делал на заре своей карьеры. В частности, он хвалился, что он «торгует лучше, чем весь Goldman Sachs».





CIS признает, что у него бывают и неудачные сессии, хотя он и не любит говорить о них. Например, на греческом финансовом кризисе он потерял 6 миллионов долларов. Свое основное правило биржевой торговли CIS формулирует следующим образом: «Покупайте то, что покупают, и продавайте то, что продают».





«Черный понедельник» 24 августа начался с обвала китайского фондового рынка на 8,5%. Европейские индексы на открытии потеряли примерно по 3%, и падение потом ускорилось до 5%. Вслед за ними рухнули американские рынки.