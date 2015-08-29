Премьер-министром Греции впервые назначили женщину

Монументальный момент в греческой политике произошел в пятницу, когда Василики Тану, президент Верховного суда страны, приняла присягу в качестве премьер-министра — впервые в истории страны этот пост займет женщина. 65-летний судья возглавит временное правительство, пока страна не проведет досрочные выборы в следующем месяце.

Из-за того, что сформировать коалицию во главе с экс-министром энергетики Панайотисом Лафазанисом не удалось, президент Прокопис Павлопуло был обязан назначить временную администрацию. Дата всеобщих выборов в Греции будет официально объявлена в ближайшие несколько дней, но ходят слухи, что это будет 20 сентября, по мнению греческих политических аналитиков.

Напомним, что перед выборами Алексис Ципрас ушел с поста премьер-министра - после всего семи месяцев пребывания в должности он столкнулся с настоящим восстанием в его коалиции Сириза. Партийные коллеги во главе с Лафазанисом выразили недовольство, когда Ципрас согласился с условиями европейских кредиторов, чтобы получить третий пакет финансовой помощи для Греции.

Сейчас госпожа Тану должна будет назначить временный правительственный кабинет, который также будет приведен к присяге, а затем они назначат дату выборов. К слову, Василики Тану является критиком европейской программы по спасению Греции, как пишет газета Telegraph в Великобритании.

Павлопуло объявил о назначении Тану после того, как три крупнейшие партии в парламенте не смогли найти единомышленников по коалициям. На этой неделе 53 из 201 членов партии Сириза подали в отставку и присоединились к Народному единству. Эти диссиденты пообещали отклонить новое соглашение спасения. Таким образом, коалиция радикальных левых Сириза, которая в глазах многих европейских политиков выглядела очень многообещающим проектом, так легко сдулась - как спущенное колесо. Может быть, партия с таким названием еще появится в греческом или европейском парламенте, но вряд ли она еще когда-нибудь победит.