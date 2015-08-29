Американские торги завершились падением Dow Jones и ростом Nasdaq и S&P 500

В пятницу торги на американских фондовых площадках завершились разнонаправленно: индекс Dow Jones упал, а два других индикатора показали слабый рост. Акции колебались на фоне опасений мировых инвесторов насчет спада мировой экономики из-за резких колебаний на биржах в течение недели.

Промышленный индекс Dow Jones упал вчера на 0,7% - до отметки 16643,01, индекс S&P 500 подрос на 0,06% — до отметки 1988,87, а индекс высокотехнологичных компаний Nasdaq Composite вырос 0,32% - до уровня 4828,32 пункта.

Министерство торговли США в пятницу заявило, что потребительские доходы в стране по итогам июля выросли на $67,1 млрд, или на 0,4% в месячном выражении, тогда как расходы выросли на $37,4 млрд - на 0,3%. Экономисты прогнозировали рост доходов на 0,4%, расходов — тоже на 0,4%.

В лидерах роста вчера оказались акции Chevron (+3,59%), Intel (+2,53%), Boeing (+1,04%), General Electric (+0,6%). В лидерах падения — Pfizer (-1,8%), Wal-Mart Stores (-1,73%), Cisco (-0,65%).