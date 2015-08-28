Конференция в Джексон-Хоул: 5 ключевых точек

Представители центробанков и экономисты из разных стран мира собрались в эти дни в американском городе Джексон-Хоул, на ежегодном экономическом симпозиуме ФРС. Участники мероприятия обсудят различные вопросы мировой экономической политики. Как движется инфляция и каково ее влияние на денежно-кредитную политику? Что означают для мировой экономики недавние потрясения фондовых и финансовых рынков? Когда ФРС повысит краткосрочную процентную ставку? Где госпожа Йеллен? Мы собрали 5 основных тем, на которые нужно обратить внимание, наблюдая за трехдневной встречей экономистов и финансистов.

Внимание на Фишера

Руководитель ФРС, Джанет Йеллен, в этом году не участвует в симпозиуме. Поэтому те, кто ждет сигналов о вероятных сроках повышения процентной ставки ФРС, сосредоточили свое внимание на ее заместителе, Стэнли Фишере. Господин Фишер, бывший глава Банка Израиля, в субботу в своем выступлении обсудит инфляцию. Его речь может содержать важные подсказки о том, что происходит в умах руководителей ФРС. Центробанк до сих пор говорил, что чиновники хотят быть уверенными в том, что инфляция придет к своему целевому уровню в 2% годовых, прежде чем начать нормализацию монетарной политики.

Кулуарные беседы

Другие члены руководства ФРС дадут интервью в кулуарах конференции. Их замечания помогут пролить свет на нынешнее состояние дискуссий внутри регулятора. Особенно это важно в свете драматических событий последних недель — с девальвацией юаня, обвалом нефти и потрясения основ мировых фондовых рынков.

Готов ли мир к росту ставки ФРС?

Давно анонсированный шаг американского регулятора по подъему ставок имеет все возможности к тому, чтобы сделать мировой экономический ландшафт еще более сложным. Особенно опасны перемены для развивающихся рынков. В Джексон-Хоул выступят руководители центробанков Индии и Чили; в дискуссиях примут участие руководитель Банка Англии и вице-президент ЕЦБ (Марио Драги тоже не приехал на конференцию), руководитель Национального Банка Швейцарии. Они обсудят степень опасности роста ставки ФРС для устойчивости мировой финансовой системы.

Инфляционная головоломка

Главная тема конференции этого года - «Динамика инфляционных процессов и денежно-кредитной политики», и она будет в центре внимания научно-исследовательских презентаций и дискуссий, намеченных на субботу и пятницу. Инфляция упорно замедляется в последние годы во многих странах с развитой экономикой — в том числе и в США, где значительное снижение безработицы породило низкий рост зарплат и цен.

Взаимная критика

В Вайоминге сейчас присутствуют не только инсайдеры из ФРС. На дискуссию будут пытаться влиять активисты левых и правых течений, проводя свои собственные мероприятия. Консервативный American Principles Project проведет саммит «Центробанки: проблемы или их решения?». Либеральная коалиция Fed Up проведет обучающие модули, например, на тему «Кто боится высокой заработной платы? История Призрака Инфляции».