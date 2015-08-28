Доллар падает к основным валютам на ожиданиях комментариев из ФРС

В конце волатильной недели доллар снижается к корзине основных валют. Инвесторы ждут свежих комментариев от руководства ФРС о процентных ставках американского регулятора. В начале недели американец рухнул до семимесячного минимума на фоне всеобщей рыночной паники. Однако когда на валютные и фондовые биржи вернулось подобие спокойствия, а в США вышли оптимистичные статистические данные, доллар пошел вверх.

Сегодня же он снова двигается вниз, упав против евро и иены. К 15.10 USDJPY опустилась до отметки в 120,92; EURUSD выросла до 1,1256. Индекс доллара потерял 0,12% до отметки в 95,63 пункта.

Инфляция в Японии замедлилась до нулевой отметки, самого слабого своего значения за последние два года. Поэтому иена выросла.

Рынки с нетерпением ждут комментариев от чиновников ФРС, которые примут участие в экономическом форуме в Джексон Хоуле, который проходит 27 — 29 августа. В нем принимают участие руководители множества крупных мировых регуляторов.

Ожидания сентябрьского роста ставки ФРС замедлились на фоне общего снижения мировых рынков. Но вчера были опубликованы статистические данные, показавшие, что экономика США во II квартале выросла быстрее, чем предполагалось изначально. Этот результат заставляет надеяться на то, что ставку в этом году все же поднимут, но уже в декабре.