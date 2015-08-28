Цены на нефть подскочили максимальными темпами с 2008 года, но снова снижаются

Нефть подскочила в пятницу самыми быстрыми темпами за шесть с половиной лет. Ралли вызвали два главных фактора: всплеск на мировых фондовых рынках и отключение двух основных нигерийских трубопроводов. Brent с поставкой в октябре росла до $48,37, но сейчас, в 12.01 мск, снова снижается до $47,18. WTI на азиатской сессии дорожала до $43,46, но сейчас опустилась до 42 долларов.

Royal Dutch Shell объявила о форсмажорном приостановлении работы двух трубопроводов в Нигерии, резко снизив поставку от крупнейшего африканского производителя нефти. На Нигерию приходятся 2% мировых поставок черного золота, и в последние годы здесь проводятся расследования в отношении утечек из трубопроводов, саботажа и краж сырья. Нигерийский филиал Shell сегодня сообщил о крупной утечке и о ликвидации «точки кражи» на магистральном нефтепроводе Nembe Creek.

Между тем, Уолл-стрит восстановилась с недавнего падения: индекс S&P 500 сейчас выше, чем даже в конце прошлой недели. Фондовые котировки на остальных основных рынках тоже растут, поэтому мы увидели кратковременный всплеск цен на нефть. Плюс ко всему, трейдеры видят все меньше шансов на сентябрьское повышение процентной ставки в США, что слегка ослабляет доллар, а значит, усиливает нефть. И еще один фактор — данные Энергетического управления США о том, что коммерческие запасы сырой нефти за последнюю неделю упали сильнее всего с начала июня — на 5,45 млн баррелей.

Сегодняшний скачок цен — краткосрочное ралли. Хедж-фонды и другие крупные спекулянты накопили много коротких позиций по обеим ключевым маркам нефти в ожидании дальнейшего падения. Когда цены восстановились, фонды кинулись выкупать позиции.

Аналитики остаются осторожными в отношении того, сигнализирует ли сегодняшнее ралли о том, что снижение цен на нефть окончилось. Факторов давления на черное золото остается предостаточно: и окончание автомобильного летнего сезона в США, и несгибаемость сланцевой добычи американских производителей, и увеличение поставки из ОПЕК. Пол Хорснелл, руководитель отдела товарных исследований в Standard Chartered, говорит: «Мы не ждем, что ралли будет сильным, пока спрос не вырастет, а рост спроса ожидается не раньше середины 2016 года». Прогноз господина Хорснелла на 2016 год сократился на $20, до $63 за баррель.







