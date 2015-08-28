Нефть подорожала на 10% после просьб Венесуэлы

Вчера фьючерсы на нефть марок WTI и Brent резко подорожали после новостей о том, что Венесуэла просит провести экстренный саммит ОПЕК в связи со сложной ситуацией на нефтяном рынке. Такие темпы роста, как отмечают эксперты, - самые максимальные за последние 6 лет: в последний раз такой резкий подъем цен был в 2009 году.

Так, октябрьские фьючерсы на Brent выросли более чем на 10%, преодолев уровень $47 за баррель и сегодня утром торгуются на отметке $48,02 за баррель. Фьючерсы на WTI тоже подскочили вчера на 9%, превысив отметку $42 за баррель — а сегодня торгуются уже на уровне $43,09. На пике этого ралли вчера нефтяные фьючерсы прибавляли более 10%.

Причиной взрывного роста считают новости о просьбе Венесуэлы провести внеочередной саммит ОПЕК по критической ситуации, которая сложилась на нефтяном рынке в результате затяжного снижения котировок. Такое мнение высказали аналитики Wall Street Journal.

Напомним, что ближайшее заседание ОПЕК состоится 4 декабря 2015 года. Как стало известно, кроме самой просьбы о проведении внеочередной встречи картеля Венесуэла также просит ОПЕК обратиться к России, чтобы выработать совместную стратегию в сложившихся условиях нефтяного рынка.