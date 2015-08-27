Нефть дорожает в четверг на американской статистике

Нефть эталонных марок сегодня растет. К 10.16 баррель Brent с поставкой в октябре стоит $44,40, прибавив почти 3% с начала торгов. WTI выросла до $39,76.

Драйверами для укрепления котировок черного золота сегодня служат отскок мировых фондовых рынков и неожиданное снижение запасов нефти в США.

Аналитики ожидали, что запасы сырой нефти в американских хранилищах снизятся на 1 млн баррелей, но статистика показала снижение на 5,5 млн баррелей. Однако некоторые эксперты предупреждают, что такое снижение может и не означать начала нового тренда. Внезапное падение запасов может быть результатом снижения импорта нефти из-за аномальных условий рынка на прошедшей неделе.

Аналитики Reuters предполагают, что Brent будет приближаться к сопротивлению на уровне $44,64.

Потрепанные нервы инвесторов вчера помог успокоить и отскок на Уолл-стрит. Дальнейший рост нефти ограничился увеличением доллара.