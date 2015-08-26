Доллар растет в среду, но аналитики предупреждают, что радоваться рано

Индекс доллара снова растет сегодня. К 14.35 мск он прибавил уже 0,75% до отметки 94,61 пункта. Американец вырос по отношению к «убежищам» - евро и иене. EURUSD снизилась на 0,88% до 1,1417; USDJPY выросла на 0,51% до 119,46. Снизился к доллару и фунт стерлингов: GBPUSD опустился на 0,58% до 1,5597. До сих пор два дня подряд евро и иена получали поддержку со стороны торговцев carry trade.

По мнению аналитиков, разразившиеся на мировых рынках в начале недели драматические события способствовали резкому росту волатильности. Сейчас над экономическим миром довлеют две главных неопределенности: перспективы роста китайской экономики и сроки увеличения ставки ФРС. Аналитики предупреждают, что китайские меры, предпринятые вчера, в действительности не восстановили доверие потребителей. Потрясения валютного рынка еще не закончились. Поэтому вполне возможно, что иена и евро снова получат поддержку. В краткосрочной перспективе доллар, вероятно, отстанет и от единой валюты, и от иены, потому что глобальная слабость рынков вряд ли сподвигнет ФРС на рост процентной ставки.