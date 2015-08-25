Проблемы Китая опрокинули индексы Европы до уровней 2008 года

В понедельник падение европейских фондовых индексов превысило 5-6%, причем сводный индекс Stoxx Europe 600 рухнул на 5,3% - это самое сильное падение с октября 2008 года, в разгар прошлого финансового кризиса. Кстати, во время торгов индекс Stoxx Europe падал на 8,1%, но позже немного сократил падение. Самые сильные потери понесли вчера производители сырья, потому что цены на металлы и нефть обвалились из-за опасений дальнейшего торможения китайской экономики. "Сегодня все распродают всё. Рынком движет паника, рациональный выбор и рациональная реакция больше не существуют. Сегодня отскока уже не будет", - сказал вчера Михаэль Войшнек из Lampe Asset Management GmbH.

Немецкий DAX потерял в понедельник 4,7% и перешел к "медвежьему" тренду — его падение с апреля составило 22%. Британский FTSE 100 потерял в понедельник 4,67%, дойдя до уровней марта 2009 года, французский CAC 40 упал на 5,35%, греческий ASE упал на 10,54%.

Вчера выросли только акции испанской Abengoa SA, которая специализируется на возобновляемых источниках энергии (+3,6%). Акции представителей горнорудного и металлургического секторов Anglo American, BHP Billiton и Rio Tinto обвалились более чем на 6,6%, нефтепроизводителей Royal Dutch Shell и BP - на 6%. Бумаги Glencore упали на 12,3% - до рекордного минимума.

Акции немецкой химической компании BASF упали на 4,7%, сталепроизводителя ThyssenKrupp - на 5,9%, выпускающей удобрения K+S - на 2,8%. Кроме того, подешевели акции автопроизводителей: Daimler - на 3,9%, BMW - на 4,1% и Volkswagen - на 3,6%.