Азиатский фондовый рынок упал к многомесячным минимумам

Шанхайская биржа открыла неделю крупнейшим падением с 2007 года. Инвесторы в АТР не выходили из акций — они бежали из них сломя голову. Фондовый рынок Китая находится в свободном падении, банковская система страны стремительно лишается ликвидности, растет отток капитала, а макростатистика показывает, что двигатель мировой экономики останавливается. На этом фоне обваливаются и Европа, и Америка, и, конечно же, остальная Азия.

Shanghai Composite упал на 8,5%. Сильнейшему спаду не помешало даже то, что власти разрешили пенсионным фондам инвестировать средства в фондовый рынок. Теоретически это могло бы направить сотни миллиардов юаней на бьющийся в агонии фондовый рынок страны. Однако этого не произошло. Специалисты рынка признают, что слабый PMI, снижение потребления и розничных продаж и девальвация юаня — явные признаки идеального шторма в китайской экономике. Среди главных неудачников дня в Шанхае — брокерские дома CITIC Securities и Haitong Securities, которые потеряли максимально допустимые внутридневные 10%. Девелопер Poly Real Estate тоже подешевел на 10%.

Hang Seng последовал за своим шанхайским коллегой, потеряв 5,2%. HSBC потерял 4,3%, China Mobile подешевела на 7,9%.

Nikkei потерял 4,6% и завершил день на самом низком уровне с 23 февраля. Токийская биржа понесла сегодня самый крупный дневной урон за 2 года. Фондовый рынок Страны Восходящего Солнца потерпел двойной удар: китайские события и рост иены. Экспортно-ориентированные «голубые фишки» упали вместе с резким удешевлением доллара. Toyota Motor потеряла 6,8%, Sony подешевела на 8%; Panasonic – на 5,7%. Почву под ногами потеряли и кредитные организации: Mitsubishi UFJ Financial Group и Sumimoto Mitsui Financial Group откатились более чем на 8%. Министр экономики страны, Акира Амари, заявил сегодня, что ослабление экономики Китая должно быть «в фокусе внимательного наблюдения, поскольку может распространиться на другие азиатские страны».

S&P/ASX 200 продемонстрировал сегодня худшую динамику с августа 2013 года и снизился на 3,7%. Австралийский индекс стал жертвой массовой распродажи в кредитном и ресурсном секторах. Westpac отступил более чем на 5%; Australia and New Zealand Banking потерял 3,3%. Нефтяные компании почувствовали на себе результат обвала нефти до 6,5-летних минимумов. Santos упала на 10,7%, Woodside Petroleum — 4,3%. Fortescue Metals отчиталась о спаде чистой прибыли за минувший год, в результате чего ее акции подешевели на 14,5%.