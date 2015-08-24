Евро и иена растут к доллару, товарные валюты снижаются

Евро к 11.21 мск находится на семимесячном максимуме к доллару. С начала торговой сессии в понедельник единая валюта прибавила 0,91%, EURUSD находится на отметке 1,1490.

Рынки паникуют, и ситуация начинает подозрительно напоминать азиатский финансовый кризис конца 1990-х годов. Спекулянты продают активы, которые кажутся наиболее уязвимыми. Паника на фондовых и сырьевых рынках толкает участников рынка в сторону валют- «убежищ».

К таким валютам, несомненно, относится иена. Против иены доллар скользнул вниз уже на 1,37%, пара USDJPY торгуется к 11.31 на отметке 120,38. Еще одна традиционная валюта-убежище — франк — вырос к доллару на 0,21% до отметки 0,9446.

Индекс доллара снизился сегодня на 0,73% до точки в 94,15.

По словам трейдеров, слабость доллара отражает не только панику инвесторов по поводу обвала мировых рынков, но и сомнения в том, что ФРС поднимет процентные ставки в сентябре. На фоне стресса мировой финансовой системы американский регулятор с большой вероятностью решит подождать. При этом ФРС не дает никаких сигналов, чтобы облегчить неопределенность, и это дополнительно давит на рынки.

Цены на сырье — нефть, медь, алюминий и т. д. — на шестилетних минимумах из-за опасений из-за слабого спроса со стороны Китая. Это ударило по большинству товарных валют. Австралийский доллар рухнул до шестилетних минимумов, как и многие другие его сырьевые коллеги. К 11.27 AUDUSD торгуется на 0,7252, NZDUSD – на 1,24% до 0,6602.

Рубль продолжает падать с огромной скоростью: с начала дня он уже подешевел на 2,60% к доллару и на 3,63% к евро. К 11.46 доллар стоит 70,952 рубля, евро — 81,502 рубля.