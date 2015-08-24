Американские индексы закончили неделю сильным падением

В пятницу более чем на 3% рухнула «большая тройка» Уолл-стрит.

S&P 500 обвалился на 3,13%, по итогам недели снизился на 5,8%, и это стало максимальным падением индекса почти за четыре года.

Dow Jones потерял 3,13%, по итогам недели — 5,8%, а с последнего пика — более 10%. Таким образом, DJIA, подобно своим европейским коллегам, вступил в фазу коррекции.



Nasdaq упал на 3,52%, по итогам недели — на 6,8%, и это максимальное падение индекса с августа 2011 года.

Инвесторов по всему миру пугает состояние Китая, фондовый рынок которого продолжает обваливаться и сегодня, а статистика показывает очень сильное замедление экономики. Плюс к тому, ослабли ожидания роста процентной ставки ФРС. Рынки находятся в подвешенном состоянии, инвесторы напуганы, и поэтому фондовые индексы по всему миру падают. В пятницу снизились все десять основных отраслевых групп S&P 500. Высокотехнологический сектор потерял целых 4,2%. Apple Inc и Facebook Inc обрушились на 6,1% и 4,9%. Нефтяные компании ушли на юг вслед за котировками «черного золота».