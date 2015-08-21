Американские фондовые рынки рухнули в четверг

По итогам торгов на фондовых площадках США в четверг индексы продемонстрировали очень резкое падение. Так, индекс Standard & Poor's 500 упал на 2,11% (рекордное падение с февраля 2014 года), Dow Jones Industrial Average — на 2,06% (снизился до минимума с октября 2014 года), а Nasdaq рухнул на 2,82%. Рынки в первую очередь испугались падения курсов валют в развивающихся странах - от Казахстана до Таиланда, которые только сейчас отпустили свои валюты в «свободное плавание» после недавней девальвации китайского юаня. Кроме того, остается вероятность, что повышение ставки ФРС поднимет курс доллара еще выше.

После публикации протоколов июльского заседания регулятора стало известно, что чиновники сомневаются в готовности американской экономики к росту процентных ставок. Сейчас прогноз на то, что базовые ставки поднимут на ближайшем заседании в сентябре, снизился до 36%. "Поводов для беспокойства намного больше, чем для радости, - говорит аналитик из Cabrera Capital Markets LLC Лэрри Перуцци. - Есть опасения, что рост мировой экономики замедлится, плюс повысилась неопределенность в отношении сроков роста ставки в США. Нефть, цены на которую вот-вот опустятся ниже $40 за баррель, также не добавляет оптимизма".

Самый сильный удар вчера получили акции, которые недавно только демонстрировали максимальный рост. Так, акции сервиса онлайн-видеовещания Netflix Inc. упали на 7,8%, киностудии Walt Disney Co. - на 6% после ухудшения рекомендаций по ним от аналитиков. Акции Bank of America и Citigroup снизились в цене на 2,5%. Подындекс биотехнологических компаний из списка Nasdaq упал с прошлого максимума более чем на 10%.

Акции Twitter Inc. упали на 5,8%, причем цена акций впервые оказалась ниже стоимости в момент проведения IPO. А вот акции фармкомпании Eli Lilly выросли на 4,3%, когда прошла новость о том, что ее препарат от диабета показал хорошие результаты во время клинических испытаний.