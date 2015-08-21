Индексы Европы в четверг снизились из-за опасений за мировую экономику

Вчерашнюю сессию европейские фондовые индексы завершили снижением. Инвесторы боятся, что темпы роста мировой экономики замедляются, плюс на их решения также давит неопределенность насчет сроков повышения процентных ставок в США. По итогам торгов в четверг сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 2,06%, немецкий DAX — на 2,34%, французский CAC 40 - на 2,06%, британский FTSE 100 — на 0,56%, греческий ASE — на 3,52%. В целом настроение на всех мировых рынках вчера было негативное, американский рынок тоже упал, а азиатский продолжает снижение и на сегодняшней сессии.

Новости развивающихся рынков вызывают беспокойство: на прошлой неделе Китай девальвировал юань, а на этой неделе серию продолжают другие государства - в среду отказался от фиксированных курсов Вьетнам, в четверг — Казахстан. Кроме того, как показал опубликованный вчера протокол июльского заседания ФРС, некоторые члены руководства сомневаются, что американская экономика готова к увеличению процентных ставок. Уверенность в том, что ставки повысят уже в сентябре, постепенно снижается.

Акции Kaz Minerals Plc, большая часть расходов которого оплачиваются в казахстанской валюте, взлетели на 14% - инвесторы ожидают, что компания получит выгоду от снижения курса тенге к доллару. Рост цен на золото привел к подъему котировок акций производителей драгоценных металлов - Fresnillo Plc и Randgold Resources Ltd. подорожали на 5,6%. Акции Swatch Group AG упали на 0,8%, Cie. Financiere Richemont SA - на 2,3% после новости о том, что экспорт часов из Швейцарии в Китай сократился в июле.