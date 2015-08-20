WORLD OF TRADE

Вышедшие данные по июльскому показателю цен британских потребителей продемонстрировали рост чистого индекса до 1.2 процента при 0.0 процента в июне и ожиданий увидеть 0.8 процента. Рынок достаточно бурно отреагировал на это сообщение. У участников рынка возродилась искорка надежды на то, что ценовое давление несколько усилится и, соответственно, следующим шагом английского регулятора будет подъём процентной ставки.

После публикации этого индекса курс фунта стерлингов стал резко подниматься и пробил сопротивление 1.5650. Участники рынка свое внимание сфокусировали на выходе протокола последней июльской встречи ФРС США, а также на инфляционных штатовских показателях, которые вышли хуже ожиданий: базовый индекс потребцен снизился до 0.1%, тогда как экономисты изменений с прошлого месяца не прогнозировали.

Ранее быки по паре валют взяли инициативу в свои руки. Сейчас медведи предпринимают попытки вернуть цену за уровень 1.5650, однако пока что безрезультатно. Гистограмма MACD находится в позитивной зоне и на уровне своего сигнала.

Рекомендации: BUY 1.5707 TP 1.5779 SL 1.5658