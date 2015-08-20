Котировки нефти Brent упали ниже $47 за баррель

В четверг утром октябрьские фьючерсы на нефть марки Brent упали ниже отметки в $47 за баррель. Цены на фьючерсы WTI опускались ниже $41 за баррель. К 8:54 мск фьючерсы на Brent торговались на уровне $46,92 за баррель (+0,1%), WTI – на уровне $41,05 (-0,55%) за баррель.

Вчера после закрытия торгов на бирже ICE Brent упала на 3,9%, торгуясь ниже уровня $46,88. Фьючерсы на WTI на бирже NYMEX перед закрытием упали на 4,9% - до $40,53 за баррель.

Фактором, который давит на нефтяные цены, была статистика по коммерческим запасам нефти в США. По последним данным Управления по энергетической информации (EIA), объем запасов на прошлой неделе вырос на 2,6 млн баррелей, в то время, как аналитики Reuters прогнозировали сокращение на 777 тыс. баррелей.

Пока сохраняются негативные настроения по сырьевым активам из-за слабого спроса со стороны Китая и низких темпов роста в развитых и развивающихся странах, отчеты по запасам будут толкать биржевые котировки нефти к новым минимумам. В последний раз похожие котировки на рынке нефти были весной 2009 года, когда в мире продолжался финансовый кризис и рецессия.