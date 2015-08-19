Евро растет в среду к большинству валют, окреп и фунт

К 11.50 мск евро и фунт показывают рост к большей части основных валют. EURUSD выросла на 0,34% до отметки 1,1062; EURJPY прибавила 0,09% до 137,31 ¥; GBPUSD прибавила 0,17% до уровня 1,5686, GBPJPY выросла до 194,80.

Напомним, за минувший год доллар прибавил к корзине основных валют почти 20% на ожиданиях того, что ФРС станет первым крупным регулятором, который повысит процентную ставку после глобального финансового кризиса. В компании с долларом сейчас выступает британский фунт стерлингов: Банк Англии уже давно поговаривает о том, что пора нормализовать монетарную политику. Вчерашний выход данных о неожиданно выросшей инфляции в Великобритании подстегнул ожидания роста ставки — а за ними и котировки фунта. Вчера британская валюта подлетела на торгово-взвешенной основе до 7,5-летнего максимума.

Что же касается евро, то многие эксперты рынка ожидают, что к концу года единая валюта снизится к отметке в $1,05. Триллионная программа количественного смягчения ЕЦБ будет этому способствовать. Однако в краткосрочной перспективе единая валюта может и вырасти на фоне общей волатильности мировых рынков и китайских проблем. Греческая проблема уже не является поводом для серьезных опасений, это дает евро небольшую передышку.

Сегодня мы наблюдаем рост единой валюты по отношению к большинству основных валют. Помимо доллара и иены, евро вырос к фунту на 0,11% до отметки 0,7050; к австралийцу на 0,07% до 1,5029; к канадцу на 0,11% до 1,4416. Впрочем, если сегодня индекс потребительских цен в США окажется неожиданно высоким, это может спровоцировать распродажу по паре EURUSD в ожидании сентябрьского повышения ставок ФРС.



