Фондовая Азия торговалась сегодня разнонаправленно

Возобновились опасения по поводу стабильности китайской экономики. На этом фоне многие азиатские фондовые биржи снизились в среду. Эксперты говорят, что рынки всё еще отыгрывают сюрприз с юанем, который Китай преподнес миру на прошлой неделе. Люди по-прежнему ждут, как далеко зайдет девальвация.

Впрочем, Shanghai Composite, несмотря на сильное падение в течение торговой сессии, смог закончить день в зеленой зоне. По итогам среды он вырос на 1,1%. Китайский центробанк два дня подряд вводил большие средства в финансовую систему страны в попытке успокоить панику на рынке после вчерашнего очередного обвала основного индекса.

Некоторые аналитики считают, что коррекция была чрезмерная. К концу сегодняшней торговой сессии инвесторы воспользовались падением цены на акции и купили их — этим и вызван отскок индекса в положительную сторону. Впрочем, эксперты рынка подозревают, что в подъеме рынка за последний час торгов поучаствовали и государственные фонды.

Hang Seng потерял 1,42%. Здесь инвесторы продемонстрировали выжидательные настроения.

S&P/ASX прибавил 1,5%. Австралийский индекс отскочил от потерь во вторник. Ему помог рост банковского сектора и кратковременный ночной 1,8%-ный подъем цен на нефть.

Westpac прибавил 2,6%, Australia and New Zealand Banking вырос на 1,8%.

Продолжается сезон отчетности: Woodside Petroleum, крупнейший независимый производитель нефти и газа в стране, вырос на 2,5% после отчета по итогам II квартала, оказавшегося выше ожиданий рынка.

Kospi снизился на 0,9%. Южнокорейский индекс в течение дня падал на 2,1% на беспокойстве о Китае — крупнейшем торговом партнере страны. На настроения инвесторов повлияла и внутренняя статистика: цены производителей в июле снизились в Южной Корее самыми быстрыми темпами с начала 1999 года. Соответствующий индекс, PPI, снизился в годовом выражении на 4%.

Впрочем, крупные заказы, полученные «голубыми фишками», компенсировали часть внутридневных потерь индекса. Samsung Electronics выросла на 2%, Hyundai Motor прибавил 1%.

Nikkei ослаб на 1,61%. Японский индекс завершил день на трехнедельном минимуме, даже несмотря на больший, чем ожидалось, рост экспорта в июле. Рост составил 7,6% в годовом выражении — это на целых 5,5% больше прогнозного. Зато упал импорт: он потерял 3,2%.

Среди отстающих сегодня оказались компании, ориентированные на экспорт, и авиакомпании: Suzuki Motor опустилась на 1,9%, Canon отступил на 1%. Japan Airlines и ANA Holdings отыгрывали кратковременный ночной скачок цен на нефть и потеряли 2,7% и 2,1% соответственно.

Toshiba продолжает расти: скандальная корпорация прибавила 7,7% на фоне новостей о том, что новый управляющий совет компании был избран во вторник.