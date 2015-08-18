Курс евро во вторник поднялся до 73 руб., курс доллара — до 65,9 руб.

Во вторник днем российский рубль продолжает снижение — к обеду его потери составляют около 0,6%. Курс евро сегодня поднимался на торгах до 73,059 руб., а курс доллара — до 65,904. Рубль падает из-за негативной динамики цен на нефть и в ожидании осеннего роста спроса на валюту.

Так, к 12:05 мск пара EUR/RUB торговалась на уровне 72,91 (+0,49%), а USD/RUB — на уровне 65,87 (+0,66%). Евро впервые поднялся до 73 руб. с 13 февраля, говорят экономисты.

Падение рубля возобновилось более активно примерно месяц назад. По сравнению с уровнями закрытия в конце июля, доллар вырос уже более чем на 15%, евро - на 17%.