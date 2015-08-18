Нефть продолжает дешеветь. Долгосрочный прогноз — медвежий

Цены на нефть во вторник снова падают. Трейдеры готовятся к снижению потребления нефтеперерабатывающих заводов по окончании летнего автомобильного периода. Ослабление азиатских экономик и глобальное перепроизводство вызывают озабоченность по поводу избытков черного золота на мировых рынках.

Обе эталонных марки нефти сейчас почти на треть ниже своих последних пиков, наблюдавшихся с мае. Спекулянты делают большие ставки на дальнейшее падение котировок черного золота. К 10.40 мск Brent с поставкой в октябре стоит 48,36 долларов за баррель, WTI подешевела до $ 42,06 за баррель.

Эксперты ожидают, что запасы нефти в США вырастут в ближайшие месяцы из-за того, что нефтеперерабатывающие заводы встанут на техническое обслуживание. Аналитики рынка характеризуют спад котировок как спекулятивный процесс, во многом вызванный иранским ядерным соглашением, экономическими неопределенностями в глобальном масштабе и сменой китайского позиционирования на рынке фьючерсов в медвежью сторону.

Усугубляя медвежьи настроения, хедж-фонды и крупные инвесторы сократили свои чистые длинные позиции по фьючерсам на Brent вот уже четвертую неделю подряд. Долгосрочный прогноз остается медвежьим. По оценкам независимого исследовательского фонда BMI Research, цена на нефть остается на якоре примерно до 2018 года. «Возвращение иранской нефти на рынок в сочетании с сильными проектами в Северной Америке, на Ближнем Востоке, в Западной Африке и Казахстане — вот причина того, что в течение ближайших двух лет глобальный рост поставок будет опережать рост мирового потребления».