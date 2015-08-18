Доллар растет во вторник утром — рынок ждет повышения ставки ФРС

Сегодня утром американский доллар растет против основных мировых валют. Инвесторы и трейдеры в ожидании сентябрьского заседания Федеральной резервной системы — многие уверены, что регулятор уже готов начать повышение ключевых ставок. Завтра будут опубликованы протоколы последнего заседания ФРС, которые могут дать больше информации о перспективах повышения базовой ставки в США.

К 8:52 мск вторника индекс доллара поднялся на 0,15% - до отметки 96,98 пункта. Пара EUR/USD снизилась на 0,2% - до 1,1056, пара USD/JPY выросла на 0,06% - до 124,47.

"Поскольку Китай встал на защиту своей валюты и восстановил относительную стабильность на рынках, игроки валютного рынка переключились на историю с перспективой повышения базовой ставки ФРС", - говорит аналитик Foreign Exchange Analytics Дэвид Гилмор.