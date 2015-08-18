Росту европейских рынков акций способствовало греческое соглашение

В понедельник, 17 августа, основная часть европейских фондовых индексов продемонстрировала рост — инвесторы позитивно отреагировали на достижение соглашения по Греции в рамках совета Еврогруппы. Сообщалось, что министры финансов стран еврозоны в пятницу одобрили третью программу помощи Греции в объеме 86 млрд евро. Первый транш помощи в рамках соглашения составит около 26 млрд евро, из которых 10 млрд евро направят на рекапитализацию банков. Однако, соглашение еще должны одобрить парламенты государств еврозоны.

По итогам торгов вчера французский индекс CAC 40 подрос на 0,57%, греческий ASE — на 1,04%, германский DAX упал на 0,41%, британский FTSE 100 — на 0,01%.

Акции шведского ритейлера Hennes & Mauritz AB в понедельник подорожали на 2%, когда компания объявила итоги прошлого месяца - продажи в местных валютах выросли на 16%, тогда как прогнозировали только 12,2%. Акции Airbus Group SE выросли на 1%, когда IndiGo, крупнейшая авиакомпания Индии, подтвердила заказ на покупку 250 самолетов A320neo. Бумаги Alstom SA подскочили на 7%, когда прошла информация, что Еврокомиссия готовится одобрить покупку активов французской компании американской General Electric Co.

Акции французского банка Credit Agricole SA выросли на 2,4%, когда аналитики HSBC улучшили рекомендацию по ним. А вот котировки акций сырьевых компаний BHP Billiton Ltd. и Glencore Plc снизились на 1,4% и 1,7% соответственно вслед за падением цен на медь, алюминий и другие металлы.

