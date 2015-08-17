Календарь макростатистики и важных событий на неделю с 17 по 21 августа

Ближайшая неделя будет относительно спокойной: выйдет немного важных статистических цифр, и не ожидается событий, которые способны серьезно потревожить инвесторов. У рынков будет возможность слегка отдышаться после драматических событий прошедшей недели.

Сегодня, 17 августа, день в целом спокойный для большинства финансовых рынков. Важные данные поступили из Японии: здесь вышел отчет по ВВП за II квартал. Ожидалось, что экономика упадет на 1,9% в годовом выражении, однако снижение произошло только на 1,6%, поэтому для рынков поступившая статистика оказалась благоприятной. А вот вторая важная цифра — потребительские расходы — снизилась сильнее, чем ожидали: вместо 0,4% на 0,8%.

В еврозоне сегодня выходит сальдо торгового баланса за июнь.

Во вторник, 18 августа, инвесторы ждут выхода протокола заседания Резервного Банка Австралии. В Китае выйдет индекс цен на жилье.

Крупный блок статистики, связанной с ценами, выпустят в Великобритании. Главная цифра в этой «стайке» - индекс потребительских цен (ИПЦ) за июль в годовом и ежемесячном выражении. Если снижение окажется больше, чем ожидается, это может умерить пыл инвесторов в ожидании роста процентной ставки Банка Англии.

В США выйдет статистика по строительству за июль. Главные цифры — число выданных разрешений на строительство и объем строительства новых домов. Кроме того, API (Американский институт нефти), как всегда по вторникам, опубликует свои подсчеты недельных запасов сырой нефти в стране.

В среду, 19 августа, в Японии будут опубликованы данные по объему экспорта и импорта. Ожидается, что в июле экспорт вырос на 5,5%, а импорт снизился на 7,9%. Сальдо торгового баланса станет дополнительным показателем, характеризующим эффективность «абэномики».

В России опубликуют данные по уровню безработицы за июль.

В Европе день пройдет без особых потрясений, а вот в США выпустят базовый индекс потребительских цен (ИПЦ), который станет индикатором инфляции в стране. От этого, как известно, зависит, когда же ФРС осмелится начать подъем процентной ставки. Ожидается, что ИПЦ в июле поднялся на 0,2%.

Официальная статистика по запасам сырой нефти, дистиллятов и бензина по данным EIA будет находиться в центре внимания энергетических рынков.

В четверг 20 августа в Азии будет относительно спокойно. Только в Японии ожидается выход цифр по объемам иностранных инвестиций в японские акции.

В Европе основное внимание инвесторов будет обращено на Германию, где выйдет индекс цен производителей за июль. Великобритания опубликует базовый индекс розничных продаж и их объем, а также индекс промышленных заказов.

В США ожидаются две важных цифры: объем продаж на вторичном рынке жилья за июль и индекс производственной активности от ФРБ Филадельфии. В преддверии сентябрьского заседания ФРС, от которого многие ждут первого за 10 лет подъема процентной ставки, обе этих цифры вызывают большой интерес у участников рынка. Они служат важными индикаторами состояния экономики страны.

И, наконец, пятница, 21 августа, в Азиатско-Тихоокеанском регионе ознаменуется только данными по ВВП за второй квартал в Сингапуре.

Зато в Европе будет довольно оживленно. В Германии ждут индекса потребительского климата. Блок важных индексов выйдет по еврозоне в целом: PMI в производственном секторе, индекс деловой активности в сфере услуг и композитный PMI.