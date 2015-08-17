Неделя на рынках акций США завершилась ростом

Американские фондовые индексы на торгах в пятницу показали рост, и в целом неделя завершилась умеренным повышением — рынки росли на фоне упавших объемов торгов, тревожных новостей из-за рубежа и неопределенности касательно сроков повышения ставок. За неделю Dow Jones вырос на 0,6%, Standard & Poor's 500 — на 0,7%, Nasdaq — на 0,1%. Пятничные отчеты показали, что экономика в США понемногу восстанавливается, хотя и более низкими темпами. Трейдеры и аналитики все еще верят, что ФРС начнет повышение ставки в сентябре.

По итогам торгов в пятницу индекс Dow Jones Industrial Average увеличился на 0,4%, Standard & Poor's 500 — на 0,39%, Nasdaq Composite — на 0,29%.

Акции химкомпании DuPont в пятницу выросли на 1,6%, когда аналитики JPMorgan повысили оценку ее акций. Бумаги ритейлера J.C. Penney Co. подорожали на 5,6%, потому что его выручка по итогам второго квартала выросла на 2,7%, что оказалось выше прогнозов. Акции Tesla Motors Inc. подросли на 0,3%, когда автопроизводитель увеличил предложение акций в рамках допэмиссии - ее объем вырос до $140 млн. Акции сети ресторанов El Pollo Loco Holdings Inc. обвалились почти на 21%, потому что выручка компании в прошлом квартале сильно разочаровала инвесторов.