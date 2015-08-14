Фондовые индексы Америки в основном снизились вчера по итогам торгов

Торговая сессия на фондовых площадках США в четверг завершилась небольшими падениями индексов, в плюсе закрылся только Dow Jones. Данный индикатор подрос вчера на 0,03%, а вот Standard & Poor's 500 упал на 0,13%, Nasdaq Composite потерял 0,21%.

На мировые рынки продолжают давить действия Народного банка Китая, который вчера еще раз понизил курс юаня и заявил, что намерен контролировать темпы снижения. Однако, представитель центробанка потом сказал, что не видит оснований для дальнейшего ослабления нацвалюты. Плюсом для американских рынков стали хорошие статданные, которые показывают устойчивое состояние экономики США. Позитивные настроения увеличивают вероятность повышения процентных ставок ФРС в ближайшее время, говорят эксперты.

"Сообщения китайских властей ослабили опасения, связанные с перспективами такой ужасной фразы, как "валютные войны", - говорит глава отдела исследований EFG Asset Management Даниэль Мюррей. - Поскольку опасения на счет Китая и Греции уменьшаются, рынок может сосредоточиться на фундаментальных, базовых факторах американской экономики, которые выглядят достаточно хорошо".

Восемь из десяти подындексов S&P 500 снизились в четверг, в лидерах падения - энергетический сектор. Однако, акции потребительских и финансовых компаний подорожали.

Акции Consol Energy Inc. и Transocean Ltd. подешевели более чем на 6,5% после падения стоимости нефти до минимального за шесть лет уровня. Акции ритейлера Kohl's Corp. рухнули на 8,8% на слабых результатах во втором квартале. Бумаги Shake Snake Inc. подешевели на 16%, когда компания объявила о допэмиссии.

Котировки акций Cisco Systems Inc. выросли на 2,9%, когда компания показала рост прибыли и выручки в прошлом квартале - оба показателя оказались лучше прогнозов экспертов. Акции производителя электромобилей Tesla Motors Inc. подорожали на 1,8% после новости о том, что он разместит 2,1 млн акций, чтобы привлечь около $500 млн на развитие бизнеса.