На нефтяные котировки давят запасы в США и замедление спроса в Азии

Сегодня цены на нефть снова падали. Фьючерсы на WTI уходили сегодня к отметке $41,75, чего не наблюдалось с марта 2009 года. Растущие запасы нефти в США внесли очередной вклад в опасения о глобальном переизбытке, а замедление крупнейших азиатских экономик говорит о возможном спаде спроса на «черное золото». Сейчас, к 10.18 мск, фьючерсы на Brent стоят $49,78 за баррель (в течение азиатской сессии снижались до $49,51), на WTI - $42,12. Ситуация с техасской нефтью хуже, чем с североморской: Brent все еще далека от своего январского минимума в $45,19, а вот переизбыток запасов WTI сильно надавил на ее котировки.

Давление на рынок энергоносителей оказывает и ослабевший китайский юань. Его девальвация повлияла на все сырьевые рынки и, по мнению экспертов, сигнализирует о том, что глобальные макроэкономические условия изменились. Об этом, в частности, в своей записке для клиентов пишет сегодня Goldman Sachs. Аналитики считают, что чистый эффект сегодняшнего товарного рынка — медвежий. Широко распространены сейчас в среде экспертов мнения о том, что нефть будет дешеветь и дальше. Самых низких котировок за последние шесть лет может быть недостаточно, чтобы затормозить рост поставок с американских сланцев. Некоторые игроки американского нефтяного рынка безубыточны вплоть до цены в $30 за баррель.