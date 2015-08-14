ЕЦБ недоволен своей программой QE, а Китай только усложняет ситуацию

В четверг Европейский центральный банк опубликовал протокол своего последнего заседания, из которого в общем становится понятно, что никаких особых успехов действующая программа QE не принесла. ЕЦБ назвал "разочаровывающими" темпы восстановления экономики еврозоны: инфляция в регионе остается на необычно низком уровне, несмотря на ее небольшой рост в начале года. По мнению центробанка, реальная инфляция вообще может быть отрицательной, а нынешние низкие темпы инфляции — это просто искажение статистики. Получается, никаких позитивных сдвигов ЕЦБ не замечает, как и ожидали многие эксперты.

Но самые важные заявления касались не Европы, а Китая, который сейчас находится в центре событий. На момент последнего заседания ЕЦБ китайские монетарные власти еще не проводили девальвацию юаня, а всего лишь боролись со своим фондовым рынком, вводя почти каждый день новые запреты. По этому поводу в протоколе ЕЦБ сказано: "Финансовые события в Китае могут оказать намного большее, чем ожидалось, неблагоприятное воздействие, учитывая выдающуюся роль этой страны в мировой торговле".

Конечно, такие заявления не делаются просто так. Они предупреждают рынки, что на эти риски придется реагировать.

Но еще интереснее, что сказал недавно по этому поводу советник японского премьера Синдзо Абэ: "Если девальвация юаня подавит внешний спрос в Японии, Банк Японии может дополнительно ослабить денежно-кредитную политику".

Мы видим вполне четкую картину: если события в Китае подорвут все усилия японских и европейских властей по стимулированию роста экономики и инфляции, то мы можем ожидать дальнейшего расширения QE в Японии и Европе, считают аналитики.