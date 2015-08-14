Азиатские акции "запутались": Народный банк Китая повысил курс юаня

Азиатские фондовые индексы в основном сгладили свои потери в четверг, когда Народный банк Китая подтвердил, что не было никаких оснований для продолжения амортизации валюты. На пресс-конференции в Пекине китайский центральный банк заявил, что сильная экономическая среда в стране, устойчивый профицит торгового баланса, крепкое финансовое положение и сильные валютные резервы по-прежнему оказывают "сильную поддержку" валютному курсу, добавив, что он будет контролировать " ненормальные" денежные потоки.

Однако, девальвация юаня в пятницу и правда вроде бы завершилась — сегодня центробанк страны укрепил курс юаня по отношению к доллару на 0,05%, сообщает China Foreign Exchange Trade System. Базисную ставку установили сегодня на уровне 6,3975 юаня за доллар, а накануне она составляла 6,4010 юаня за доллар.

Центробанк страны девальвировал юань во вторник на 1,9%, затем на 1,6% в среду и продолжил снижение курса в четверг, опустив его еще на 1,1%. На фоне сегодняшних новостей китайский индекс Shanghai Composite поднялся к 8:01 мск на 1,03%.