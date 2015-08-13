InstaCredit - инвестируйте и зарабатывайте

Брокер ИнстаФорекс представил систему InstaCredit. Теперь трейдерам открылась возможность занимать средства у инвесторов, а последние, в свою очередь, смогут увеличить свою прибыль.

Система InstaCredit удобна обеим сторонам. Так, инвесторы зарабатывают без необходимости вести торговлю, а трейдеры получают дополнительные средства для управления.

Кроме того, инвесторам больше не нужно ждать своей прибыли, ведь прежде чем получить кредит, трейдеры должны внести на свои торговые счета гарантийные депозиты. Инвестиции также под надежной защитой, благодаря показателю критического уровня убытка, который устанавливается инвестором при принятии заявки на кредит от трейдера. При достижении трейдерами данного уровня, оставшаяся часть кредита автоматически перечисляется обратно на счет инвестора.

Что касается трейдеров, то они могут подавать заявки на неограниченное число кредитов. Система InstaCredit обеспечивает моментальное перечисление кредита и других значимых платежей, а трейдер при этом может выдвигать свои условия. Трейдеры могут сами установить желаемый срок погашения кредита или даже продлить его при необходимости.