Индексы АТР выросли в четверг

Основные азиатские индикаторы сегодня отыгрывали потери предыдущих дней, после того, как Народный банк Китая подтвердил, что нет никаких оснований для продолжения падения юаня.

Китайский регулятор провел сегодня пресс-конференцию в Пекине, во время которой рассказал о сильной экономической среде в стране, об устойчивом профиците торгового баланса. Крупные валютные резервы обеспечивают сильную поддержку валютному курсу, по словам представителей центробанка. Кроме того, регулятор пообещал контролировать «выходящие за пределы нормальности» трансграничные денежные потоки.

Shanghai Composite вырос на 1,76%, торговля в течение дня была очень волатильной. Индекс голубых фишек и Shenzhen Composite отражали движение основного индекса, завершив день в плюсе на 1,5 и 2,2% соответственно.

Последние две торговых сессии вызывали серьезное беспокойство у авиаперевозчиков, потому что ослабление национальной валюты могло привести к росту платежей за топливо и кредиты. Сегодня China Eastern Airlines и Air China набрали 4,1% и 2,8% соответственно.

Hang Seng прибавил 0,5%, антигероем дня на гонконгской бирже был сегодня мировой топ-производитель компьютеров Lenovo. Компания объявила о планах уволить 3200 человек с целью экономии средств и выпустила разочаровывающие отчеты по итогам II квартала. В итоге акции Lenovo обрушились почти на 9%.

S&P/ASX прибавил 0,1%. Австралийский индекс не смог вырасти выше флэт-линии. Westpac, Australia and New Zealand Banking и National Australia Bank выросли почти на 1% каждый, Santos и Woodside Petroleum прибавили почти по 2% на новостях о стабилизации цен на нефть. Спотовое золото коснулось трехнедельного максимума, а вслед за ним выросли акции Evolution Mining (+4,4%) и Newcrest Mining (+3%).

А вот корпоративные новости разочаровали австралийских инвесторов. Crown Resorts — крупнейшая игровая компания страны — упала на 3,2% после публикации слабой отчетности. Телекоммуникационный гигант Telstra по аналогичной причине потерял 2,2%.

Nikkei прибавил 1%. Токийский индекс ушел было на негативную территорию после падения юаня, однако во второй половине торгового дня сдвинулся в плюс на фоне ожиданий, что и в Японии будет происходить дальнейшее смягчение монетарной политики. Fast Retailing выросла на 2,8%; акции компаний, сотрудничающих с Китаем, тоже пошли вверх. Например, производители оборудования Komatsu и Hitachi Construction Machinery прибавили по 1%.

А вот телекоммуникационный гигант SoftBank потерял 2,6% на корпоративных новостях.

Kospi прибавил 0,4%. Южнокорейский индекс вырос впервые за пять дней. В крупном выигрыше оказались компании розничной торговли и потребительского сектора, которые зависят от ситуации в Китае. Ритейлеры Shinsegae и Lotte Shopping выросли на 5,9 и 4,6%.