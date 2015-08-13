Торги на американских рынках вчера завершились на позитиве

В среду американские фондовые индексы по итогам сессии вышли в рост, хотя почти весь день демонстрировали снижение. Индекс Dow Jones Industrial Average снизился всего на 0,01%, Standard & Poor's 500 вырос на 0,1%, Nasdaq Composite — на 0,15%. Шесть из десяти основных подындексов S&P 500 закрылись в плюсе, в лидерах роста — акции энергетических, коммунальных и технологических компаний.

Акции Exxon Mobil и Chevron подорожали более чем на 1,1%, Consol Energy Inc., Anadarko Petroleum Corp. и Transocean Ltd. - более чем на 3,4%. Акции Apple выросли на 1,5%, Intel - на 1,7%.

Цены на акции Fidelity National Information Services Inc. подскочили на 8,7%, когда компания объявила, что покупает конкурирующую SunGard Data Systems Inc. за $9,1 млрд.

Вчера мировые рынки были под давлением действий китайского центробанка, который взбудоражил всех — он снизил справочный курс юаня второй раз, причем сегодня это также продолжилось. Эта новость сильно покоробила мировые рынки, от валютных и сырьевых до фондовых, а среди аналитиков начались обсуждения, что ФРС США должна будет повременить с повышением процентной ставки.

"Китай - важный игрок на мировой арене, и его проблемы являются риском для глобальной экономики, - говорит инвестиционный директор R&A Research & Asset Management Отто Вазер. - Новости из КНР снижают оптимизм участников рынка и создают неопределенность".

На торгах в среду упали акции банков — прежде они дорожали в течение нескольких месяцев, т.к. рынки ждали скорого подъема ставок. Акции Citigroup, Bank of America и JPMorgan снизились вчера более чем на 1,2%.