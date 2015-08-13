Нефтяные котировки растут после выхода отчетов о запасах сырья в США

В четверг утром к 9:34 мск стоимость октябрьских фьючерсов на нефть марки Brent выросла на 0,67% - до $50,54 за баррель, цена сентябрьских фьючерсов на WTI тоже поднялась на 0,53% - до $43,53 за баррель. Котировки нефти растут после выхода в среду данных о запасах нефти в США. Согласно отчету управления энергетической информации Министерства энергетики США, коммерческие запасы нефти в стране на прошлой неделе снизились на 1,682 млн баррелей. Аналитики при этом прогнозировали сокращение только на 1,817 млн баррелей.

По данным министерства, добыча американской нефти снизилась на 0,73% - до 9,395 млн баррелей в сутки. Эксперты рынка говорят, что рост цен на нефть сдерживается опасениями о перенасыщении рынка. "На рынке нефти по-прежнему нет сильного изменения фундаментальных показателей спроса и предложения. Рынок в основном имеет тенденцию к понижению", — говорит аналитик Phillip Futures в Сингапуре Дэниэл Анг.