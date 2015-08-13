В среду Европа показала рекордное за десять месяцев падение

Торги на фондовых площадках Европы в среду завершились сильным падением индексов — акции дешевели на фоне девальвации юаня и на слабых отчетах Китая и еврозоны. Так, сводный индекс Stoxx Europe 600 упал вчера на 2,7%, британский FTSE 100 — на 1,4%, немецкий DAX — на 3,27%, французский CAC 40 — на 3,4%, греческий ASE — на 1,93%.

Вчера Народный банк Китая вновь снизил официальный курс юаня на 1,6%, на рыночных торгах юань достиг 4-летнего минимума. Сегодня падение юаня продолжилось несколько умеренными темпами.

Как стало известно из отчетов, темпы роста промпроизводства в Китае замедлились в июле до 6% с июньских 6,8%, показатель не оправдал ожиданий рынка. Объем промпроизводства в еврозоне тоже снизился в июне на 0,4% в месячном выражении, тогда как аналитики в среднем прогнозировали сокращение на 0,1%.

Акции Unilever в среду упали на 6,3% и компания потеряла из-за этого около 7 млрд евро капитализации. Падение котировок связано с ухудшением рекомендаций от аналитиков Goldman Sachs. Европейские автопроизводители, чья прибыль в значительной степени зависит от экспорта в Китай, снизили вчера капитализацию: акции Daimler AG, BMW AG и Renault SA упали более чем на 3,5%. На опасениях потерь в Китае обвалились также курсы акций Valeo SA и LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton - более чем на 4,5%.

Акции химкомпании Henkel AG рухнули на 8,9%, потому что ее итоги за второй квартал не оправдали ожиданий аналитиков. Бумаги нидерландского страховщика Delta Lloyd NV также потеряли 7,8% стоимости из-за плохих новостей от компании. Акции издательского дома Pearson Plc снизились вчера на 0,6%, когда вышла новость о продаже 50% журнала The Economist за 469 млн фунтов ($731 млн) итальянскому инвестхолдингу Exor SpA.