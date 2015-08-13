Народный банк Китая сохраняет "нормальное" движение курса юаня

Китайский регулятор усилил свою «словесную» поддержку юаня и говорит, что вмешается, если рынок будет сильно «искривленным». Нацвалюта в эти дни показала худшие потери за два десятилетия.

Нет никаких оснований, чтобы упрямиться обесцениванию, сказал заместитель губернатора Народного банка Китая Чжан Ксиуй на брифинге в Пекине. Во вторник Народный банк Китая уже по-новому определил суточную норму курса юаня и "в основном процесс уже завершен", - говорит замгубернатора Йи Ганг, добавляя, что Китай уважает рынок, но тот тоже позволяет правительству играть свою роль. "Поверить рынку, уважать рынок, бояться рынка и следовать за рынком", - говорит вице-губернатор, который также отвечает за администрирование иностранной валюты.

Решение Китая во вторник дать больше власти рынкам в определении уровня национальной валюты вызвало небывалые распродажи (такого не видели последние 20 лет) и это сильно взволновало мировые рынки. За вторник и среду ставку снизили на 1,2%, после того как курс юаня упал на 1,6%, а потом еще на 1,9%. Юань урезал потери и торгуется на уровне 6,4120 против доллара в 8:42 мск (+0,39%).

Народный банк Китая решился на изменения после месяцев стабильности вопреки укреплению американского доллара и понимая, что Китай теряет конкурентоспособность с другими азиатскими странами, зависимыми от экспорта. Валютные резервы страны упали на $315 млрд к июлю — до $3,65 трлн, когда центральный банк сохранял стабильный обменный курс.

Когда Народный банк Китая решил применить новую методологию во вторник для определения среднего уровня, рынки немного удивились — никто не ожидал этого. Теперь участники рынка, которые формируют цены, должны учитывать предыдущий день закрытия, валютный спрос и предложение, а также изменения основных валютных курсов. Новый механизм выгоден для долгосрочной стабильности, считает Йи Ганг. Управляемый плавающий валютный режим подходит Китаю и его центральному банку, когда рынок "искривлен".

Текущий уровень обменного курса соответствует экономическим принципам, уверен Йи. Гибкий обменный курс будет увеличивать возможности для центрального банка, чтобы настроить денежно-кредитную политику. "Теперь ликвидности достаточно и процентные ставки на рынке более-менее стабильны", - сказал он.