По итогам торгов вторника американские рынки акций снизились

Инвесторы боятся, что серьезная девальвация юаня может свидетельствовать об ухудшении проблем в экономике Китая. К концу сессии индекс Dow Jones Industrial Average упал на 1,21%, Standard & Poor's 500 — на 0,96%, Nasdaq Composite — на 1,27%.

Больше всего снизились котировки акций тех компаний, которые в значительной мере ориентированы на экспорт в Китай, - это автопроизводители, а также производители и поставщики товаров класса "люкс". Акции General Motors и Tiffany & Co. упали более чем на 2,1%, бумаги производителей автомобильных деталей Delphi Automotive и BorgWarner снизились более чем на 3,7%.

Также обвалились акции технологических компаний, которые получают большую долю выручки от продаж на китайском рынке: упали акции Apple (на 5,2%), Micron Technology (на 5%). В прошлом году 41% выручки Micron получил из Китая, а Apple — около 27% во втором квартале этого года.

Решение китайского регулятора плохо отразилось и на ценах на сырье, а это, в свою очередь, уронило акции сырьевых и металлургических компаний: акции Alcoa упали на 6%, Freeport-McMoRan - на 12%.

"Движущими факторами на рынке во вторник оставались макроэкономические данные, из которых китайские - самые важные, - говорит аналитик JMP Securities в Нью-Йорке Том Райт. - Рынки долгое время фокусировались на проблемах Греции, однако экономика Китая является гораздо более крупной и более серьезной проблемой для мировой экономики, поэтому девальвация юаня взбудоражила всех".

Некоторые эксперты опасаются, что неожиданный шаг китайского центробанка может отсрочить подъем базовой ставки ФРС. Из-за этого подешевели акции банков: бумаги Citigroup и Comerica упали на 1,8%, Bank of America - на 1,4%.

Акции разработчика ПО Symantec Corp. упали на 6,9%, когда инвесторы во главе с фондом Carlyle Group и госфондом Сингапура GIC объявили, что хотят приобрести у Symantec компанию Veritas Technologies Corporation за $8 млрд.

Акции Google вчера подскочили на 4,1% на новостях о масштабной реструктуризации всех операций и создании материнского холдинга Alphabet Inc.