Рекордную скорость падения показала вчера Фондовая Европа

Фондовые индексы европейских рынков к закрытию торгов во вторник упали максимальными темпами за две недели. Сводный индекс Stoxx Europe 600 снизился на 1,6%, британский индекс FTSE 100 - на 1,06%, французский CAC 40 - на 1,86%, германский DAX - на 2,68%. И только греческий ASE вырос во вторник на 2,1%, когда вышли новости о том, что правительство страны достигло соглашения с кредиторами.

Падали вчера акции производителей сырья, автомобилей и товаров категории "люкс". Так, бумаги германских автоконцернов BMW и Daimler снизились более чем на 4,3%. Акции производителя товаров класса "люкс" LVMH (Moet, Hennessy, Louis Vuitton) и часовой компании Swatch Group обвалились примерно на 5,1% из-за опасений спада продаж в Китае.

Акции сырьевых производителей BHP Billiton Ltd. и Rio Tinto Group снизились на 3% на фоне падения цен на металлы. Акции производителей алкоголя Pernod Ricard и Remy Cointreau, которые получают большую часть выручки в Китае, подешевели на 3,1% и 2,3% соответственно. "Логично, что акции крупнейших европейских экспортеров, включая автомобилестроителей и производителей люксовых товаров, упали сильнее всего, так как теперь им сложнее будет реализовать свою продукцию в Китае", - говорит инвестиционный директор Reyl & Cie. Франсуа Савари.